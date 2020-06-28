В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса
По состоянию на 28 июня в Украине зафиксировали 917 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.
С начала эпидемии заразились 42982 человека, а общее количество летальных случаев составляет 1129 человек (из них 19 только за последние сутки).
За минувшие сутки госпитализировано 237 человек из-за коронавируса.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано во Львовской области (более 5000 человек) и в Киеве (4935 зараженных). Далее идут Черновицкая, Ровенская и Закарпатская области.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1833 случаев;
- Волынская область — 2228 случаев;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 479 случаев;
- Житомирская область — 1396 случаев;
- Закарпатская область — 2726 случаев;
- Запорожская область — 568 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2300 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- Киев — 4935 случаев;
- Киевская область — 2506 случаев;
- Львовская область — 5177 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 436 случаев;
- Одесская область — 1601 случаев;
- Полтавская область — 310 случаев;
- Ровенская область — 3568 случаев;
- Сумская область — 295 случаев;
- Тернопольская область — 1893 случаев;
- Харьковская область — 2082 случаев;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 791 случай;
- Черновицкая область — 4686 случаев;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 526 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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