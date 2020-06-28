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В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса
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28 июня 2020, 10:51 7

В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса

28 июня 2020, 10:51 7
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Всего с начала эпидемии заболели почти 43 тысячи человек
Всего с начала эпидемии заболели почти 43 тысячи человек
pixabay.com
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По состоянию на 28 июня в Украине зафиксировали 917 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.

С начала эпидемии заразились 42982 человека, а общее количество летальных случаев составляет 1129 человек (из них 19 только за последние сутки).

За минувшие сутки госпитализировано 237 человек из-за коронавируса.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано во Львовской области (более 5000 человек) и в Киеве (4935 зараженных). Далее идут Черновицкая, Ровенская и Закарпатская области.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1833 случаев;
  • Волынская область — 2228 случаев;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 479 случаев;
  • Житомирская область — 1396 случаев;
  • Закарпатская область — 2726 случаев;
  • Запорожская область — 568 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2300 случаев;
  • Кировоградская область — 646 случаев;
  • Киев — 4935 случаев;
  • Киевская область — 2506 случаев;
  • Львовская область — 5177 случаев;
  • Луганская область — 80 случаев;
  • Николаевская область — 436 случаев;
  • Одесская область — 1601 случаев;
  • Полтавская область — 310 случаев;
  • Ровенская область — 3568 случаев;
  • Сумская область — 295 случаев;
  • Тернопольская область — 1893 случаев;
  • Харьковская область — 2082 случаев;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 791 случай;
  • Черновицкая область — 4686 случаев;
  • Черкасская область — 642 случая;
  • Черниговская область — 526 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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