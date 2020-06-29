Всі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною відновили роботу

Раніше угорська сторона відновила пропуск пасажирських автобусів з України

Раніше угорська сторона відновила пропуск пасажирських автобусів з України

Фото: dpsu

29 червня на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти пропуску "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Станом на 8 годину ранку їх перетнуло 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України.

Також прикордонники повідомили, що громадян України, які планують поїздку в Угорщину на термін до 24 годин, не відправляють на карантин, якщо вони в’їжджають у 30-кілометрову зону.

Від таких осіб також не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду", - йдеться в повідомленні.

Водночас в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності відповідних документів. Також особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Нагадаємо, в Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", щоб випускники шкіл могли взяти участь у ЗНО.