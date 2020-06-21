В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек

За период эпидемии выздоровело 16,5 тысяч заболевших

За период эпидемии выздоровело 16,5 тысяч заболевших

По состоянию на утро 21 июня в Украине зарегистрировано более 35, 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 735 новых случаев заболевания. Умерло 8 человек, выздоровело - 103.

Всего зарегистрировано 36 560 случаев COVID-19, из них 1 002 летальных. 16 509 человек выздоровело.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)