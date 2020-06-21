В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек
За период эпидемии выздоровело 16,5 тысяч заболевших
За период эпидемии выздоровело 16,5 тысяч заболевших
По состоянию на утро 21 июня в Украине зарегистрировано более 35, 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 735 новых случаев заболевания. Умерло 8 человек, выздоровело - 103.
Всего зарегистрировано 36 560 случаев COVID-19, из них 1 002 летальных. 16 509 человек выздоровело.
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