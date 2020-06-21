09:52  21 июня
В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек
10:14  21 июня
Сводка ООС: от начала суток один раненый, четыре обстрела
11:44  21 июня
Максим Степанов посетит Львовщину и Закарпатье
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 июня 2020, 09:52 7

В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек

21 июня 2020, 09:52 7
Читайте також українською мовою
За период эпидемии выздоровело 16,5 тысяч заболевших
За период эпидемии выздоровело 16,5 тысяч заболевших
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 21 июня в Украине зарегистрировано более 35, 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 735 новых случаев заболевания. Умерло 8 человек, выздоровело - 103.

Всего зарегистрировано 36 560 случаев COVID-19, из них 1 002 летальных. 16 509 человек выздоровело.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина COVID-19 смерти выздоровление статистика больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 июня 2020, 18:57
Украина в июле получит первый транш помощи от Всемирного банка
20 июня 2020, 17:29
Семьи погибших от COVID-19 медиков начнут получать выплаты со следующей недели
20 июня 2020, 16:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »