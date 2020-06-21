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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 червня 2020, 09:52 9

В Україні від коронавірусу померло вже більше тисячі людей

21 червня 2020, 09:52 9
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Станом на ранок 21 червня в Україні зареєстровано понад 35, 5 тисяч випадків інфікування COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

За минулу добу в Україні зареєстровано 735 нових випадків захворювання. Померло 8 осіб, вилікувалися - 103.

Всього зареєстровано 36 560 випадків COVID-19, з них 1 002 летальних. 16 509 людей одужало.

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус Україна COVID-19 смерті одужання статистика хворі
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