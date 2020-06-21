В Україні від коронавірусу померло вже більше тисячі людей
За період епідемії одужали 16,5 тисяч хворих
За період епідемії одужали 16,5 тисяч хворих
Станом на ранок 21 червня в Україні зареєстровано понад 35, 5 тисяч випадків інфікування COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
За минулу добу в Україні зареєстровано 735 нових випадків захворювання. Померло 8 осіб, вилікувалися - 103.
Всього зареєстровано 36 560 випадків COVID-19, з них 1 002 летальних. 16 509 людей одужало.
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