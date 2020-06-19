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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 17:03 10

Шмыгаль: Украина на пороге новой волны коронавируса

19 июня 2020, 17:03 10
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В Украине произошло очередное обострение ситуации с COVID-19
В Украине произошло очередное обострение ситуации с COVID-19
Фото: КМУ
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Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19, а граждане легкомысленно относятся к карантину.

Пр этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает RegioNews.

Он также добавил, что коронавирус - это не выдуманная вещь, а реальная угроза, которая ходит рядом.

Мы фактически сегодня получаем начало очередной или первой, или второй волны - как хотите это назвать - волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно - это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил", - заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что в пятницу зафиксировали очередной антирекорд - почти тысяча новых больных за сутки. Также в стране уже две области, где наполненность профильных больниц больными коронавирусом более 50%.

Нельзя пренебрегать этими вещами, несмотря на то, что лето, солнце, коронавирус устойчивый к температуре, к ультрафиолету и выбирает себе новых и новых жертв", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина

коронавирус Кабмин Денис Шмыгаль эпидемия
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