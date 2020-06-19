Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина

За минувшие сутки Украина установила очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За минувшие сутки Украина установила очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

Фото: flickr

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в первую очередь речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальную дистанцию.

Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я, прежде всего, имею в виду ограничения работы тех или иных заведений", - сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав также выступает за ограничение работы некоторых заведений, например, ночных клубов. По мнению министра, жесткий контроль будет включать, в частности, наложение штрафов на нарушителей карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине 19 июня зафиксировано 34 984 больных коронавирусом, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.