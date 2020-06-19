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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 10:53 7

Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина

19 июня 2020, 10:53 7
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Фото: flickr
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Министерство здравоохранения инициирует усиление контроля за соблюдением карантинных мероприятий из-за резкого роста количества больных COVID-19 в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в первую очередь речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальную дистанцию.

Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я, прежде всего, имею в виду ограничения работы тех или иных заведений", - сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав также выступает за ограничение работы некоторых заведений, например, ночных клубов. По мнению министра, жесткий контроль будет включать, в частности, наложение штрафов на нарушителей карантина.

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Напомним, в Украине 19 июня зафиксировано 34 984 больных коронавирусом, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.

коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов
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