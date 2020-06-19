В Национальной академии СБУ зафиксировали вспышку коронавируса

СМИ сообщают о 27 подтвержденных случаях

СМИ сообщают о 27 подтвержденных случаях

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает RegioNews.

Известно, что впервые коронавирус обнаружили у одного курсанта после общения с родственниками. Впоследствии СOVID-19 подтвердился у лиц, с которыми он контактировал, все они были изолированы.

В службе добавили, что состояние пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое. Они находятся на обсервации.

В СБУ отметили, что в академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится температурный скрининг и дезинфекция помещений.

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Напомним, Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина