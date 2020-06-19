Население Украины за четыре месяца уменьшилось почти на 100 тысяч - Госстат

Смертность в Украине почти вдвое превышает показатели рождаемости

Смертность в Украине почти вдвое превышает показатели рождаемости

Фото: flickr

В течение января - апреля 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 96 тысяч 200 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата, передает RegioNews.

В ведомстве также добавили, что на 1 мая 2020 года численность населения Украины составляла 41 806 200 человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных", - говорится в сообщении.

Напомним, Государственная служба статистики отказывается публиковать данные о смертности в Украине во время карантина.