Население Украины за четыре месяца уменьшилось почти на 100 тысяч - Госстат
Смертность в Украине почти вдвое превышает показатели рождаемости
Смертность в Украине почти вдвое превышает показатели рождаемости
В течение января - апреля 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 96 тысяч 200 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата, передает RegioNews.
В ведомстве также добавили, что на 1 мая 2020 года численность населения Украины составляла 41 806 200 человек.
Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных", - говорится в сообщении.
Напомним, Государственная служба статистики отказывается публиковать данные о смертности в Украине во время карантина.
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