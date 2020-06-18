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18 июня 2020, 19:21 9

Турция будет принимать украинских туристов с 1 июля

18 июня 2020, 19:21 9
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Фото:hotels24
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Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при единственном условии - соблюдения антикоронавирусных мероприятий во время авиаперевозок.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, пишет RegioNews.

Анкара готова открыть границы для украинских граждан", - заявил посол Турции Ягмура Гюльдере после встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием

Ряд авиакомпаний, в частности Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с 1 июля.

Напомним, МИНЗДРАВ обнародовал перечень стран "красной зоны", после прибытия из которых украинцы должны проходить обязательную самоизоляцию.

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