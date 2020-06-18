Турция будет принимать украинских туристов с 1 июля

Путешествовать можно будет без тестирования на COVID-19 и самоизоляции

Путешествовать можно будет без тестирования на COVID-19 и самоизоляции

Фото:hotels24

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при единственном условии - соблюдения антикоронавирусных мероприятий во время авиаперевозок.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, пишет RegioNews.

Анкара готова открыть границы для украинских граждан", - заявил посол Турции Ягмура Гюльдере после встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием

Ряд авиакомпаний, в частности Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с 1 июля.

Напомним, МИНЗДРАВ обнародовал перечень стран "красной зоны", после прибытия из которых украинцы должны проходить обязательную самоизоляцию.