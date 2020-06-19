Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки более 900 новых случаев
В Украине на 19 июня зафиксировано уже 34 984 больных, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
За все время пандемии COVID-19 в Украине выздоровели 16 033, а 985 умерли.
Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.
Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской - 142 и Ровенской областях - 121.
В Киеве заболели 92 человека, в Черновицкой области - 76. Черновицкая область остается рекордсменом по числу заболевших - 4211. На втором месте находится Киев, где коронавирус подтвердили у 4176 человек.
В Закарпатской области подтвердили 78 новых случаев, на Волыни - 63, в Тернопольской области - 63.
Ни одного нового случая заражения не подтвердили в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)
- Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)
- Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)
- Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)
- г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)
- Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)
- Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)
- Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)
- Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)
- Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)
- Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели)
- Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)
- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели)
- Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)
- Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).
По данным ЦОЗ, всего в Украине проведено исследований: методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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