Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки более 900 новых случаев

За сутки 19 больных умерли

За сутки 19 больных умерли

Фото: pixabay.com

В Украине на 19 июня зафиксировано уже 34 984 больных, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За все время пандемии COVID-19 в Украине выздоровели 16 033, а 985 умерли.

Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской - 142 и Ровенской областях - 121.

В Киеве заболели 92 человека, в Черновицкой области - 76. Черновицкая область остается рекордсменом по числу заболевших - 4211. На втором месте находится Киев, где коронавирус подтвердили у 4176 человек.

В Закарпатской области подтвердили 78 новых случаев, на Волыни - 63, в Тернопольской области - 63.

Ни одного нового случая заражения не подтвердили в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)

Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)

г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 608 (474 ​​выздоровели)

Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

По данным ЦОЗ, всего в Украине проведено исследований: методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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