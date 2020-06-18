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18 июня 2020, 19:10 7

На Закарпатье усилили карантин

18 июня 2020, 19:10 7
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Фото из открытых источников
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Решение об усилении карантина приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА, пишет RegioNews.

В частности запрещено:

  • организацию и проведение свадеб с участием более 10 человек;
  • проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более 10 человек в помещении и 20 человек на открытом воздухе;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
  • работу учреждений дошкольного образования;
  • работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
  • работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;
  • межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
  • проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек.

Только что завершилось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных...

Опубликовано Закарпатская областная государственная администрация Четверг, 18 июня 2020 г.

Напомним, в Закарпатской области за минувшие сутки обнаружили 74 новые случаи заражения, пять человек умерли и 27 выздоровели, сейчас болеет 1059 человек.

В Украине за прошедшие сутки обнаружили рекордные 829 новых случаев COVID-19. В целом по состоянию на утро 18 июня обнаружили 34 063 инфицированных коронавирусом, умерли – 966, а 15 447 человек выздоровели.

коронавирус карантин Ужгород Закарпатье эпидемия статистика
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