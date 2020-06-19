Населення України за чотири місяці зменшилось майже на 100 тисяч - Держстат
Смертність в Україні майже вдвічі перевищує показники народжуваності
Смертність в Україні майже вдвічі перевищує показники народжуваності
Упродовж січня ‒ квітня 2020 року чисельність населення України зменшилася на 96 тисяч 200 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Держстату, передає RegioNews.
У відомстві також додали, що станом на 1 травня 2020 року чисельність населення України становила 41 806 200 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Державна служба статистики відмовляється публікувати дані про смертність в Україні під час карантину.
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