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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 13:31 8

Населення України за чотири місяці зменшилось майже на 100 тисяч - Держстат

19 червня 2020, 13:31 8
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Фото: flickr
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Упродовж січня ‒ квітня 2020 року чисельність населення України зменшилася на 96 тисяч 200 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Держстату, передає RegioNews.

У відомстві також додали, що станом на 1 травня 2020 року чисельність населення України становила 41 806 200 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба статистики відмовляється публікувати дані про смертність в Україні під час карантину.

Держстат населення статистика Смертність Україна
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