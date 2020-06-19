Населення України за чотири місяці зменшилось майже на 100 тисяч - Держстат

Смертність в Україні майже вдвічі перевищує показники народжуваності

Смертність в Україні майже вдвічі перевищує показники народжуваності

Фото: flickr

Упродовж січня ‒ квітня 2020 року чисельність населення України зменшилася на 96 тисяч 200 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Держстату, передає RegioNews.

У відомстві також додали, що станом на 1 травня 2020 року чисельність населення України становила 41 806 200 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба статистики відмовляється публікувати дані про смертність в Україні під час карантину.