В Украине пока не планируют открывать детские оздоровительные лагеря

Повторно этот вопрос рассмотрят 22 июня

Повторно этот вопрос рассмотрят 22 июня

Фото: Кабмин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, комиссия приняла решение, что их можно открыть не ранее 1 июля этого года.

В связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не ранее", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что этим летом было запланировано оздоровление 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, однако ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной.

По словам Степанова, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, что может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

Напомним, 16 июня в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, за последние сутки - 666 новых случаев. За сутки умерли 11 человек.