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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 11:45 9

В Киеве из-за коронавируса закрыли сервисный центр МВД

16 июня 2020, 11:45 9
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Сервисные центры возобновили работу с 12 мая в связи со смягчением карантина
Сервисные центры возобновили работу с 12 мая в связи со смягчением карантина
Фото: МВД
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Сервисный центр МВД №8047, который находится в Киеве по улице Большая Кольцевая, 110а закрыли на карантин после того, как у нескольких сотрудников был подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает RegioNews.

Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в. Киеве", - сообщили в МВД.

В министерстве добавили, что услуги в сервисных центрах предоставляются только по предварительной личной записи за две недели в онлайн-режиме или через функционал, который размещен на сайте ведомства.

О возобновлении работы сервисного центра МВД обещает сообщить на официальном сайте.

Напомним, 16 июня в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, за последние сутки - 666 новых случаев. За сутки умерли 11 человек.

коронавирус Киев карантин МВД
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