В Киеве из-за коронавируса закрыли сервисный центр МВД

Сервисные центры возобновили работу с 12 мая в связи со смягчением карантина

Сервисные центры возобновили работу с 12 мая в связи со смягчением карантина

Фото: МВД

Сервисный центр МВД №8047, который находится в Киеве по улице Большая Кольцевая, 110а закрыли на карантин после того, как у нескольких сотрудников был подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает RegioNews.

Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в. Киеве", - сообщили в МВД.

В министерстве добавили, что услуги в сервисных центрах предоставляются только по предварительной личной записи за две недели в онлайн-режиме или через функционал, который размещен на сайте ведомства.

О возобновлении работы сервисного центра МВД обещает сообщить на официальном сайте.

Напомним, 16 июня в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, за последние сутки - 666 новых случаев. За сутки умерли 11 человек.