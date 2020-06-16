В Україні поки не планують відкривати дитячі оздоровчі табори

Повторно це питання розглянуть 22 червня

Повторно це питання розглянуть 22 червня

Фото: Кабмін

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля прийняла рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, комісія прийняла рішення, що їх можна відкрити не раніше 1 липня цього року.

У зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення в даний час є передчасним. В той же час ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше", - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він додав, що цього літа було заплановане оздоровлення 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, однак ситуація із поширенням COVID-19 залишається напруженою.

За словами степанова, діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України.

Нагадаємо, 16 червня в Україні зафіксовано вже 32 476 випадків коронавірусу, за останню добу - 666 нових випадків. За добу померло 11 осіб.