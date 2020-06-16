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16 июня 2020, 10:59 10

Вопреки карантину: перевозчики на Львовщине самовольно возобновили работу

16 июня 2020, 10:59 10
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Они планируют возобновить перевозки на 60% от общего количества
Они планируют возобновить перевозки на 60% от общего количества
Фото: из открытых источников
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Во Львовской области перевозчики, после акции протеста под стенами облгосадминистрации, приняли решение самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки вопреки решению властей продлить карантин.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

Перевозчики Львовской области прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки", - написал он.

Председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка подтвердил ZAXID.NET, что перевозчики с 15-16 июня возобновят перевозки в районы. Такое решение приняли самовольно после того, как областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не прислушалась к их требованиям и не позволила официально возобновить работу.

Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА, - они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своего права на труд", - заявил Велийка.

За его словами, сейчас перевозчики заключают договоры с предприятиями в районах, селах и поселках и с местными властями, "чтобы легально на основе таких договоров работать".

Ранее сообщалось, что самое большое количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки остается во Львовской области - 139 случаев.

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