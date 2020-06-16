Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина
Решение поддержали 344 народных депутатов
Решение поддержали 344 народных депутатов
Верховная Рада Украины приняла законопроект №3297, который запрещает банкам в стране начислять штрафные санкции по кредитам во время действия карантина.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на 112.ua.
ВР одобрила соответствующий закон во втором чтении, решение поддержали 344 народных депутатов Украины.
Законом предусматривается освобождение заемщика от неустойки, штрафа, пени за просрочку выплаты кредита в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, а также и в 30-дневный срок после его окончания.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.
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