Мэр Днепра хочет назвать одну из улиц "Тупик Коломойского"

Он предложил еще два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1"

Он предложил еще два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1"

Фото: из открытых источников

Городской голова Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено еще два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1". С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок", - говорится в сообщении.

Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий.

По его словам, ранее "контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину", что улицу Короленко "полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции".

Хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия", - написал он.

Ранее городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в течении этой недели медиа-холдинг, принадлежащий Игорю Коломойскому, запустил три фейковые новости о Днепре.

Напомним, ранее на улицах Днепра расклеили портреты чиновников команды городского головы Бориса Филатова с указанием их профессиональных ориентиров и достижений.