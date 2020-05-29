Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства
Фонд государственного имущества Украины вернул "Центрэнерго" под контроль государства, а наблюдательный совет предприятия назначил исполняющим обязанности гендиректора компании Александра Корчинского.
Об этом в Facebook сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает RegioNews.
По его словам, возвращение компании произошло в результате однодневной молниеносной операции, несмотря на очень сильное сопротивление.
Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минировании здания Фонда госимущества, давление на Наблюдательный совет "Центрэнерго". Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - написал Сенниченко.
Он добавил, что предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало данные аудита, поэтому Фонд госимущества не имеет информации о состоянии дел на предприятии.
Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет", - сообщил он.
Сенниченко отметил, что Фонд госимущества делает все для того, чтобы "Центрэнерго" превратилось из черной дыры украинского бюджета на двери к экономическому развитию и инвестициям, так как, по его словам, с 2004 года там исчезли около 100 миллиардов гривен.
Напомним, о смене руководства "Центрэнерго" впервые сообщили в Кабмине 26 февраля. После этого люди Коломойского заблокировали офис госкомпании, чтобы не допустить на предприятие новый менеджмент.
Также сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский перевез главный офис "Центрэнерго" и всю документацию в один из санаториев в селе Рудыки Обуховского района.
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