Купаться запрещено: Кличко рассказал, как работают пляжи
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пляжи на данный момент открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.
Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.
Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи", - подчеркнул мэр.
Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.
Он также напомнил о том, что в Киеве до сих пор запрещена работа баров, ночных клубов и развлекательных центров. Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривень.
Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы", – сообщил городской голова.
По его словам, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров.
Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели том числе и трое медиков.
Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки.
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