Купаться запрещено: Кличко рассказал, как работают пляжи

Работа баров и развлекательных центров в Киеве до сих пор запрещена

Работа баров и развлекательных центров в Киеве до сих пор запрещена

Фото: из открытых источников

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пляжи на данный момент открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи", - подчеркнул мэр.

Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

Он также напомнил о том, что в Киеве до сих пор запрещена работа баров, ночных клубов и развлекательных центров. Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривень.

Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы", – сообщил городской голова.

По его словам, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели том числе и трое медиков.

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)