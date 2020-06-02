"Укрпочта" продала недвижимости на 90 миллионов
"Укрпочта" через электронную систему публичных закупок Украины "Prozorro" продала объектов непрофильной недвижимости на сумму 90 миллионов гривен.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает RegioNews.
По его словам, стартовая цена недвижимости составляла 25 миллионов гривен, а полученные средства будут использованы на преобразование государственного предприятия "в современную цифровую логистическую и, конечно, банковскую инфраструктуру".
7 из первой партии в 800 объектов на продажу. И это не Крещатик, и даже не сортировочный центр в Киеве - а здания и склады в Киеве, Львове, Черниговской области и конечно Трускавце", - сообщил он.
Он добавил, что недвижимость купили украинские компании, которые смогут использовать их в своем бизнесе.
Смелянский рассказал, что следующие аукционы пройдут 12 июня, в частности, компания планирует продать объекты в Конча-Заспе и на Крещатике.
Напомним, "Укрпошта" запустила бесплатную доставку до больниц, с 24 марта компания бесплатно доставляет гуманитарную помощь.
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