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10 июня 2020, 13:44 25

Три детских сада в Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса

10 июня 2020, 13:44 25
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Заболевание подтвердилось у 14 работников одного из детсадов
Заболевание подтвердилось у 14 работников одного из детсадов
pixabay.com
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В Шевченковском районе Киева в двух неработающих детских садах выявили вспышку коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Мы не открываем два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе. В результате проверки персонала в одном из садиков обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором - одного. Эти садики не работали и пока работать не будут", - сообщил он.

Также решили закрыть и еще один детсад №668 в Соломенском районе после того, как выяснилось, что одна из нянь контактировала с больным коронавирусом.

Тест у работницы сада - отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Садик закрыт на карантин", - отметил Кличко.

По его словам, всего в столице открылись 500 детских садов, которые посещают более 19,5 тысяч детей. До карантина этот показатель составлял 55 тысяч.

Ранее сообщалось, что в городе Ирпень Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в местном детском саду. Заведение решили закрыть на карантин.

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