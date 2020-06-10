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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 20:29 18

У нового руководителя полиции Винницкой области уже два заместителя из Одессы

10 июня 2020, 20:29 18
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1 июня Ивана Ищенко назначили начальником полиции Винницкой области
1 июня Ивана Ищенко назначили начальником полиции Винницкой области
Фото: Нацполиция
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10 июня начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко представил руководящему составу полиции своих двух заместителей.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает RegioNews.

В частности, заместителем Ищенко и начальником криминальной полиции области стал Александр Остроглядов, который ранее был руководителем Суворовского отдела полиции в Одессе.

Временным исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области стал полковник Олег Кашперук. В последние годы он руководил Лыманским отделом полиции Одесской области.

Напомним, из-за перестрелки в Броварах в Винницкой области отстранили от службы начальника полиции Педоса.

1 июня в Виннице представили нового руководителя Нацполіції в Винницкой области, бывшего заместителя начальника ГУНП в Одесской области – Ивана Ищенко. Его обвиняют в том, что он поддерживал сепаратистов в Одессе 2 мая 2014 года.

полиция МВД Винницкая область Иван Ищенко
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