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11 июня 2020, 15:17 17

На Тернопольщине произошла вспышка COVID-19 после вечеринки у бизнесмена

11 июня 2020, 15:17 17
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В Тернопольской области произошла вспышка коранавірусної инфекции в селах Заствье, Баворив, Прошова, Дичкив, что на территории Великогаевской объединенной территориальной общины. Подтверждено уже 28 случаев болезни.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Тернопольской области, пишет RegioNews.

Полицейские Тернопольщины проверяют причины возгорания коронавирусной инфекции в Великогаевской ОТГ.

По предварительной информации 22 мая в селе Баворив местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены шестьдесят гостей.

Действо происходило в арендованном помещении столовой, что на то время, было запрещено карантинными нормами. Сейчас устанавливается, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием именин.

Полицейские Тернопольщины проверяют причины возгорания коронавірусної инфекции в Великогаївській ОТГ В начале июня...

Опубликовано Полиция Тернопольской области Четверг, 11 июня 2020 года.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

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