На Харьковщине мужчина подорвал себя гранатой

Ранее он служил в зоне проведения ООС

Ранее он служил в зоне проведения ООС

Фото: Нацполиция

В районе лесополосы пгт. Краснопавловка в Лозовском районе Харьковской области 45-летний мужчина подорвал себя гранатой Ф-1.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

На спецлинию полиции 102 позвонили около 22:30. На место происшествия выехало руководство Лозовского отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

В районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб", - сообщили в полиции.

Парвоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины его поступка сейчас выясняют следователи.

В его квартире полицейские обнаружили четыре предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки, семь патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

Ранее сообщалось, что больной на коронавирус нацгвардієць из Харькова контактировал с более чем 80-ю людьми.