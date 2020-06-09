На Донбассе боевики выпустили 60 мин по позициям ООС - штаб

Обстрелы велись по всей линии разграничения

Обстрелы велись по всей линии разграничения

Фото: flickr

9 июня вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Возле Марьинки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Крымского и дважды у Орехово оккупанты выпустили около 60 мин 120 калибра, а также применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Защитников Новолуганского, Новотошковского и Шумов захватчики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Хутора Вольного - с 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.