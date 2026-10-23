Из Германии экстрадировали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины в Одесской области

Фото: Офис Генерального прокурора

В Украину экстрадировали пограничника, подозреваемого в умышленном убийстве мужчины во время задержания на Одесщине в июле 2024 года. После инцидента военнослужащий незаконно пересек границу и уехал в Германию

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 14 июля 2024 года пограничники остановили такси примерно в 15 километрах от границы с Молдовой. В машине находились четверо военнослужащих, самовольно покинувших учебную часть и планировавших незаконно пересечь государственную границу пешком.

Во время остановки автомобиля двое пассажиров попытались скрыться. Одного из них задержали, а другого начали преследовать. Задержанный оставался под наблюдением пограничника, которому коллега передал табельный пистолет.

По версии следствия, военнослужащий выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял угрозы другим. Человек погиб на месте.

Через несколько дней после этого пограничник незаконно пересек государственную границу и уехал в Германию. Его объявили в международный розыск.

При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона военнослужащему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий - по ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

После экстрадиции суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглого мужчину. Еще одного нарушителя удалось задержать.