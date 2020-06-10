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10 июня 2020, 11:21 16

СБУ раскрыла чиновника "Укроборонпрома" на разглашении гостайны

10 июня 2020, 11:21 16
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Тайные документы касались средств защиты информации для военных
Тайные документы касались средств защиты информации для военных
Фото: из открытых источников
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Контрразведка СБУ раскрыла генерального директора одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с тайными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Директор знал об отсутствии допуска к гостайне у своего заместителя по вопросам режима, но продолжал предоставлять распоряжение для работы подчиненного с документами, - установили в службе.

По данным СБУ, документы касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне ООС.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины чиновнику сообщено о подозрении. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили арбитражного управляющего, причастного к вымогательству денег от предприятия-должника.

ООС война СБУ работа Укроборонпром правоохранители
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