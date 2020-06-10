СБУ раскрыла чиновника "Укроборонпрома" на разглашении гостайны
Контрразведка СБУ раскрыла генерального директора одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с тайными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Директор знал об отсутствии допуска к гостайне у своего заместителя по вопросам режима, но продолжал предоставлять распоряжение для работы подчиненного с документами, - установили в службе.
По данным СБУ, документы касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне ООС.
В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины чиновнику сообщено о подозрении. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили арбитражного управляющего, причастного к вымогательству денег от предприятия-должника.