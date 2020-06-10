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10 июня 2020, 08:20 26

Сутки на Донбассе: боевики понесли существенные потери, есть раненные и убитый

10 июня 2020, 08:20 26
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Со стороны украинских защитников один военный получил ранение
Со стороны украинских защитников один военный получил ранение
Фото: из открытых источников
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На Донбассе за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим "тишины" и обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов и гранатометов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - отметили в штабе ООС.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Авдеевки, а также в районе Орехово, Хутора Свободного, Шумов, Луганского, Крымского и Новотошковского.

По данным разведки, среди боевиков четверо раненых, еще одного оккупанта удалось ликвидировать.

От начала текущих суток, боевики дважды нарушили режим тишины в районе Павлополя и Хутора Свободный.

Напомним, сутками ранее, боевики 15 раз нарушали режим тишины на Донбассе.

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