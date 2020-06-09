Сотрудники "Антонова" митингуют против руководства "Укроборонпрома"

Работники предприятия опасаются сокращений из-за отсутствия госзаказов

Работники предприятия опасаются сокращений из-за отсутствия госзаказов

Сотни сотрудников ГП "Антонов" сегодня утром, 9 июня, вышли на протесты против действий руководства госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщаетcя в Telegram-канале Pavlovsky News, пишет RegioNews.

Как сообщила изданию Delo.ua одна из сотрудниц завода, работники против решений, которые принимает "Укроборонпром" без их участия.

Протестующие обеспокоены тем, что "Укроборонпром" "уничтожает научно-технические работы завода". На сегодняшний день "Антонов" уже 6 лет не получает заказы на строение самолетов, подчеркнули участники митинга.

Согласно законодательству, предоставлять заказы — задача "Укроборонпрома", напомнили в коллективе ГП "Антонов".

Напомним, сегодня, 9 июня после проверки предприятия руководство "Укроборонпрома" решило сменить президента ГП "Антонов". Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президента по проектированию.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром” завершила проверку ГП "Антонов” и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.