09:39  09 июня
Количество новых случаев COVID-19 снижается уже пятый день подряд
10:34  09 июня
Четверо переселенцев из Донбасса представят ОРДЛО на переговорах в Минске
14:54  09 июня
СБУ за три месяца обнаружила более 20 пророссийских агитаторов
UA | RU
UA | RU
09 июня 2020, 13:43 8

Сотрудники "Антонова" митингуют против руководства "Укроборонпрома"

09 июня 2020, 13:43 8
Читайте також українською мовою
Работники предприятия опасаются сокращений из-за отсутствия госзаказов
Работники предприятия опасаются сокращений из-за отсутствия госзаказов
Читайте також
українською мовою

Сотни сотрудников ГП "Антонов" сегодня утром, 9 июня, вышли на протесты против действий руководства госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщаетcя в Telegram-канале Pavlovsky News, пишет RegioNews.

Как сообщила изданию Delo.ua одна из сотрудниц завода, работники против решений, которые принимает "Укроборонпром" без их участия.

Протестующие обеспокоены тем, что "Укроборонпром" "уничтожает научно-технические работы завода". На сегодняшний день "Антонов" уже 6 лет не получает заказы на строение самолетов, подчеркнули участники митинга.

Согласно законодательству, предоставлять заказы — задача "Укроборонпрома", напомнили в коллективе ГП "Антонов".

Напомним, сегодня, 9 июня после проверки предприятия руководство "Укроборонпрома" решило сменить президента ГП "Антонов". Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президента по проектированию.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром” завершила проверку ГП "Антонов” и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Киев ГП Антонов митинг протесты Укроборонпром самолет увольнение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Укроборонпром” уволил руководителя ГП "Антонов"
09 июня 2020, 13:01
Террористы отключили вентиляцию и воду 119-ти горнякам, бастующим под землей в Антраците
09 июня 2020, 12:17
Ткаченко назвал "слуг народа", которые примут участие в праймериз на мэра Киева
09 июня 2020, 11:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
Все публикации »
Юрий Бутусов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »