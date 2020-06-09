"Нет альтернативы": в Раде рассказали, почему отставка Авакова постоянно заходит в тупик
Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента. Именно отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене главы МВД в тупик.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина".
По информации издания, несколько собеседников издания в партии "Слуга народа" уточнили, что если Зеленский будет инициировать увольнение министра, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".
По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД", - рассказал источник.
По словам собеседника издания, президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. Вместе с тем, в СН прогнозируют, что последняя инициатива фракции "Голос" об увольнении Авакова не увенчается успехом.
Напомним, на прошлой неделе "Голос" собирал подписи за отставку министра внутренних дел. Потом представители этой партии зарегистрировали в Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова.
Также, под Верховной Радой митинговали с требованием отставки Авакова.