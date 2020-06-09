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09 июня 2020, 10:18 8

"Нет альтернативы": в Раде рассказали, почему отставка Авакова постоянно заходит в тупик

09 июня 2020, 10:18 8
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Президент должен предложить "равносильную кандидатуру"
Президент должен предложить "равносильную кандидатуру"
Фото: facebook/Арсен Аваков
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Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента. Именно отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене главы МВД в тупик.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации издания, несколько собеседников издания в партии "Слуга народа" уточнили, что если Зеленский будет инициировать увольнение министра, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".

По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД", - рассказал источник.

По словам собеседника издания, президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. Вместе с тем, в СН прогнозируют, что последняя инициатива фракции "Голос" об увольнении Авакова не увенчается успехом.

Напомним, на прошлой неделе "Голос" собирал подписи за отставку министра внутренних дел. Потом представители этой партии зарегистрировали в Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова.

Также, под Верховной Радой митинговали с требованием отставки Авакова.

Арсен Аваков Слуга народа отставка МВД Голос
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