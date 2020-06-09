18:04  09 червня
У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
10:34  09 червня
Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську
14:54  09 червня
СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 14:32 13

Невідомі напали на лікаря у Києві і викрали медобладнання на 290 тисяч

09 червня 2020, 14:32 13
Читайте также на русском языке
Правоохоронці затримали групу чоловіків за розбійний напад
Правоохоронці затримали групу чоловіків за розбійний напад
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

У Києві невідомі, погрожуючи ножем, відібрали у лікаря медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, в ніч з 8 на 9 червня до столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Тараса Шевченка на нього напали невідомі.

За словами начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та екіпаж патрульних поліцейських, яким потерпілий надав прикмети правопорушників.

Потерпілий приїхав до столиці з метою придбання дороговартісного медичного обладнання, яке відібрали невідомі. Під час відпрацювання інформації на вулиці Саксаганського ми затримали одного з нападників, а його спільників неподалік Центрального залізничного вокзалу. Усі фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів Падюк.

За інформацією поліції, зловмисники уродженці міста Харкова, Ворзеля та мешканець Черкаської області, 1975, 1995 та 1992 років народження.

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків’янин раніше судимий за скоєння пограбування. Він минулого року звільнився з місць позбавлення волі та відразу скоїв злочин і на даний час перебуває під слідством", - йдеться в повідомленні поліції.

Відомо, що у зловмисників були вилучені речові докази та медичне обладнання, відкрите кримінальне провадження за статею "розбій" Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 9 червня у Києві правоохоронці затримали п'яного хлопця, який викрав машину посла іншої держави і скоїв ДТП на Андріївському узвозі.

кримінал Київ медицина МВС напад Лікар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Співробітники "Антонова" мітингують проти керівництва "Укроборонпрому"
09 червня 2020, 13:43
Ткаченко назвав "слуг народу", які візьмуть участь в праймеріз на мера Києва
09 червня 2020, 11:22
"Немає альтернативи": у Раді розповіли, чому відставка Авакова постійно заходить у глухий кут
09 червня 2020, 10:18
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »