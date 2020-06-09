Невідомі напали на лікаря у Києві і викрали медобладнання на 290 тисяч

Правоохоронці затримали групу чоловіків за розбійний напад

Правоохоронці затримали групу чоловіків за розбійний напад

Фото: МВС

У Києві невідомі, погрожуючи ножем, відібрали у лікаря медичне обладнання вартістю 290 тисяч гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, в ніч з 8 на 9 червня до столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Тараса Шевченка на нього напали невідомі.

За словами начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та екіпаж патрульних поліцейських, яким потерпілий надав прикмети правопорушників.

Потерпілий приїхав до столиці з метою придбання дороговартісного медичного обладнання, яке відібрали невідомі. Під час відпрацювання інформації на вулиці Саксаганського ми затримали одного з нападників, а його спільників неподалік Центрального залізничного вокзалу. Усі фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів Падюк.

За інформацією поліції, зловмисники уродженці міста Харкова, Ворзеля та мешканець Черкаської області, 1975, 1995 та 1992 років народження.

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків’янин раніше судимий за скоєння пограбування. Він минулого року звільнився з місць позбавлення волі та відразу скоїв злочин і на даний час перебуває під слідством", - йдеться в повідомленні поліції.

Відомо, що у зловмисників були вилучені речові докази та медичне обладнання, відкрите кримінальне провадження за статею "розбій" Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 9 червня у Києві правоохоронці затримали п'яного хлопця, який викрав машину посла іншої держави і скоїв ДТП на Андріївському узвозі.