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09 июня 2020, 11:22 6

Ткаченко назвал "слуг народа", которые примут участие в праймериз на мэра Киева

09 июня 2020, 11:22 6
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Фото: из открытых источников
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в праймериз партии "Слуга народа" для выдвижения в кандидаты на должность мэра Киева согласились принимать участие нардепы Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Об этом он рассказал в интервью LB, информирует RegioNews.

Уже три человека согласились - Тищенко, Дубинский и Качура. Это должен быть тот, кто сможет победить действующего мэра и способствовать тому, чтобы фракция "Слуги народа" в Киевсовете была самой большой и влиятельной", – сказал Ткаченко.

По его словам, избиратели СН в первую очередь будут голосовать за тех, кого партия выдвинет.

Напомним, Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева. Он уже сформировал предвыборный штаб.

мэр Киев праймериз Слуга народа Александр Ткаченко
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