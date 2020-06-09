Ткаченко назвал "слуг народа", которые примут участие в праймериз на мэра Киева

Трое нардепов поборятся за кресло мэра столицы

Трое нардепов поборятся за кресло мэра столицы

Фото: из открытых источников

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в праймериз партии "Слуга народа" для выдвижения в кандидаты на должность мэра Киева согласились принимать участие нардепы Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Об этом он рассказал в интервью LB, информирует RegioNews.

Уже три человека согласились - Тищенко, Дубинский и Качура. Это должен быть тот, кто сможет победить действующего мэра и способствовать тому, чтобы фракция "Слуги народа" в Киевсовете была самой большой и влиятельной", – сказал Ткаченко.





По его словам, избиратели СН в первую очередь будут голосовать за тех, кого партия выдвинет.

Напомним, Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева. Он уже сформировал предвыборный штаб.