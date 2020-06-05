Еще один сотрудник "Беркута" предстанет перед судом за разгон Майдана
Один из бывших сотрудников "Беркута" предстанет перед судом за разгон активистов на Майдане 30 ноября 2013 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает RegioNews.
Бывшего милиционера обвиняют в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием.
По результатам предварительного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера полка особого назначения "Беркут", - говорится в сообщении ГБР.
По данным правоохранителей, подозреваемый 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости, "чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы".
Известно, что удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на улице Институтской, 20 из них в розыске.
Напомним, 4 мая Печерский районный суд Киева в качестве меры пресечения заочно отправил бывшего президента Украины Виктора Януковича под арест в рамках дела об узурпации власти.
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