Еще один сотрудник "Беркута" предстанет перед судом за разгон Майдана

По данным правоохранителей, подозреваемый превысил свои служебные полномочия

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По данным правоохранителей, подозреваемый превысил свои служебные полномочия

Один из бывших сотрудников "Беркута" предстанет перед судом за разгон активистов на Майдане 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает RegioNews.

Бывшего милиционера обвиняют в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

По результатам предварительного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера полка особого назначения "Беркут", - говорится в сообщении ГБР.

По данным правоохранителей, подозреваемый 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости, "чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы".

Известно, что удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на улице Институтской, 20 из них в розыске.

Напомним, 4 мая Печерский районный суд Киева в качестве меры пресечения заочно отправил бывшего президента Украины Виктора Януковича под арест в рамках дела об узурпации власти.