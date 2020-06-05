В Одессе полиция накрыла псевдореабилитационные центры, где незаконно удерживали людей

Центры работали без разрешений и лицензий

Фото: npu.gov.ua

Центры работали без разрешений и лицензий

Сотрудники полиции задержали представителей преступной группировки, которые организовали "реабилитационные центры" для якобы лечения алкозависимых и наркозависимых граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.

Деятельность учреждения без соответствующих разрешений и лицензий правонарушители организовали в частном доме на территории Киевского района города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные обманным путем от близких родственников.

Самостоятельно покинуть центр пациенты не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала.

Во время обысков были изъяты учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, которые проходили "реабилитацию", а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, в помещении центра были выявлены люди, которые на момент обыска проходили принудительное "лечение".

Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны трое членов преступной группы. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное ст.146 УКУ.

Ранее сообщалось, что в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.