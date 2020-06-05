В Одессе полиция накрыла псевдореабилитационные центры, где незаконно удерживали людей
Сотрудники полиции задержали представителей преступной группировки, которые организовали "реабилитационные центры" для якобы лечения алкозависимых и наркозависимых граждан.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.
Деятельность учреждения без соответствующих разрешений и лицензий правонарушители организовали в частном доме на территории Киевского района города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные обманным путем от близких родственников.
Самостоятельно покинуть центр пациенты не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала.
Во время обысков были изъяты учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, которые проходили "реабилитацию", а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
Кроме того, в помещении центра были выявлены люди, которые на момент обыска проходили принудительное "лечение".
Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны трое членов преступной группы. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное ст.146 УКУ.
Ранее сообщалось, что в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.
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