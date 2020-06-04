Стреляли по машине и угрожали полицейским: на Харьковщине задержали группу мужчин
В Краснокутском районе Харьковской области правоохранители задержали участников общественной организации, которые окружили автомобиль работников полиции, угрожали им и стреляли в авто.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Информация по поводу указанных событий поступила в Краснокутский ОП. На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции.
Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя "поселенцами Слобожанской Сечи". Мужчины держали в руках палки, топор и оружие", - рассказали в полиции.
Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.
Также установлено, что 2 июня, эти же мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.
Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержан боевик танкового подразделения "ДНР".
- 11:26 04 июня Глава Харьковской ОГА живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворца" - СМИ
- 11:14 04 июня Государство-космос: обещанный памятник Леониду Каденюку до сих пор не поставили
- 11:04 04 июня "Конец эпохи бедности": компании, которую "крышует" Ермак, с бюджета выплатили 10 млн евро - нардеп
- 10:38 04 июня Никакого российского сценария: Кулеба рассказал о возможных компромиссах касательно статуса ОРДЛО
- 10:35 04 июня Порошенко рекомендуют баллотироваться в мэры Киева
- 10:14 04 июня Нардеп с Буковины выиграл в лотерею почти миллион
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак