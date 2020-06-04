Стреляли по машине и угрожали полицейским: на Харьковщине задержали группу мужчин

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

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Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

В Краснокутском районе Харьковской области правоохранители задержали участников общественной организации, которые окружили автомобиль работников полиции, угрожали им и стреляли в авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Информация по поводу указанных событий поступила в Краснокутский ОП. На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции.

Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя "поселенцами Слобожанской Сечи". Мужчины держали в руках палки, топор и оружие", - рассказали в полиции.

Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.

Также установлено, что 2 июня, эти же мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержан боевик танкового подразделения "ДНР".