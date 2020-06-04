В Черновцах медики и комунальщики получат денежную помощь из-за COVID-19

Депутаты выделят 400 тысяч гривен работникам коммунальных предприятий

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Депутаты выделят 400 тысяч гривен работникам коммунальных предприятий

Черновицкая городская рада приняла решение выделили материальную помощь медикам, которые переболели коронавирусом и выделить денежное вознаграждение работникам коммунальных предприятий, которые дезинфицируют Черновцы.

Как передает RegioNews, такое решение приняли депутаты на сессии Черновицкого городского совета.

Так, было принято решение о предоставлении денежной помощи медикам и другим работникам лечебных учреждений, в которых обнаружили заболевания COVID-19. На это выделяют 2 млн гривен из государственной субвенции.

Выплачивать материальную помощь планируют в следующих размерах:

20 тысяч грн. – в случае тяжелого течения заболевания;

8 тысяч грн. – в случае средней тяжести течения заболевания;

6 тысяч грн. – в случае легкого течения заболевания;

2 тысяч грн. – в случае бессимптомного течения заболевания.

Списки на получение указанной материальной помощи будет формировать управление обеспечения медицинского обслуживания в сфере охраны здоровья городского совета, утверждать – исполнительный комитет, выплачивать помощь – департамент труда и социальной защиты.

Кроме того, городская рада поддержала выплату вознаграждений работникам коммунальных предприятий, которые задействованы в мероприятиях по предотвращению распространения и противодействия коронавируса, в частности, обрабатывают улицы.

Для выплаты средств депутаты горсовета решили выделить 400 тысяч гривен.

"Это и работники треста зеленого хозяйства и дворники... Всего – около 200 человек", – рассказала Ливия Бамбуляк, начальник финансового управления городского совета.

Ранее сообщалось, что мэр Черновцов считает, что без государственной поддержки в Черновцах невозможно решить транспортную проблему.