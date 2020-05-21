Стали известны даты проведения ВНО-2020

Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа

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Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа

В Министерстве образования и науки Украины сообщили даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, сообщает RegioNews.

Тестирование пройдет по:

математике - 25 июня;

украинскому языку и литературе - 30 июня;

по физике - 2 июля;

испанскому, немецкому, французскому языку - 6 июля;

по английскому языку - 7 июля;

по истории Украины - 9 июля;

по биологии - 13 июля;

по географии - 15 июля;

по химии - 17 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО с 25 мая – 9 июня смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.

Как сообщалось ранее, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.

Напомним, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.