Списки на обмен пленными: стало известно, о чем договорились на ТКГ

Стороны обсудили необходимость соблюдения режима "тишины" на Донбассе

Фото: из открытых источников

Стороны обсудили необходимость соблюдения режима "тишины" на Донбассе

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции. Во время заседания была достигнута договоренность об обсуждении на следующем заседании сформированных списков на обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.

Договоренность об обсуждении списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц была достигнута в рамках работы гуманитарной группы.

В рамках политики группы продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.

Кроме того, Украина настояла, чтобы Россия со своей стороны обеспечила доступ СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины. Так, патрули миссии зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.

Украинская сторона в политической подгруппе заявила, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только после вывода иностранных войск, разоружения военных формирований и получения Украиной контроля за границей.

Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.

Также стороны обсудили открытие новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь шла и о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в рамках вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны.