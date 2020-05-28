Списки на обмен пленными: стало известно, о чем договорились на ТКГ
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции. Во время заседания была достигнута договоренность об обсуждении на следующем заседании сформированных списков на обмен пленными.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.
Договоренность об обсуждении списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц была достигнута в рамках работы гуманитарной группы.
В рамках политики группы продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.
Кроме того, Украина настояла, чтобы Россия со своей стороны обеспечила доступ СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины. Так, патрули миссии зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.
Украинская сторона в политической подгруппе заявила, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только после вывода иностранных войск, разоружения военных формирований и получения Украиной контроля за границей.
Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.
Также стороны обсудили открытие новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь шла и о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в рамках вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны.
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