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28 мая 2020, 12:56 6

Списки на обмен пленными: стало известно, о чем договорились на ТКГ

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28 мая 2020, 12:56 6
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Стороны обсудили необходимость соблюдения режима "тишины" на Донбассе
Фото: из открытых источников
Стороны обсудили необходимость соблюдения режима "тишины" на Донбассе

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции. Во время заседания была достигнута договоренность об обсуждении на следующем заседании сформированных списков на обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.

Договоренность об обсуждении списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц была достигнута в рамках работы гуманитарной группы.

В рамках политики группы продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.

Кроме того, Украина настояла, чтобы Россия со своей стороны обеспечила доступ СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины. Так, патрули миссии зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.

Украинская сторона в политической подгруппе заявила, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только после вывода иностранных войск, разоружения военных формирований и получения Украиной контроля за границей.

Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.

Также стороны обсудили открытие новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь шла и о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в рамках вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны.


ОРДЛО война переговоры ОБСЕ КПВВ президент пленные
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