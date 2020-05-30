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Сутки в ООС: боевики нарушили "тишину" 13 раз
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30 мая 2020, 10:06 6

Сутки в ООС: боевики нарушили "тишину" 13 раз

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30 мая 2020, 10:06 6
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По данным разведки, ранили одного боевика
Фото из открытых источников
По данным разведки, ранили одного боевика

За предыдущие сутки, 29 мая, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов, один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-центр штаба ООС.

Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Стреляли вблизи населенных пунктов Березовое, Новотроицкое, Лебединского и Старогнатовки, а также в районе Авдеевки, Луганского, Гладосово и Новгородского, а на окраинах Крымского оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что украинские военнослужащие вели ответный огонь на агрессию противника. По данным разведки, ранили одного боевика.

Кроме того, в вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. На участках разведения №1 и №3 режим "тишины" соблюдался.

С начала текущих суток боевики стреляли вблизи Авдеевки из гранатометов. Пострадавших среди украинских военных нет.

Напомним, сутками ранее в зоне действия Операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 7 раз нарушали режим прекращения огня.


ООС АТО ОРДЛО Донбасс боевики
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