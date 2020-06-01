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01 июня 2020, 12:42 3

Бизнес выходит из карантина: уже открылись 73% ресторанов

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01 июня 2020, 12:42 3
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Количество вакансий увеличилось более чем на 30%
Фото: pixabay.com
Количество вакансий увеличилось более чем на 30%

Украинский бизнес начинает выходить из карантина - заработали около 73% ресторанов из числа тех, кто работал до карантина.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Отмечается, что за последнюю неделю количество новозарегистрированных ФОПов достигла докарантинних показателей - в Украине зарегистрировались 5328 предпринимателей.

Количество новозарегистрированных компаний также начало расти - за последнюю неделю зарегистрировалось 897 новых компаний (до карантина регистрировалось около 1000 компаний в неделю).

В то же время, обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро - сейчас они вернулись только к показателю в 56%.

Напомним, медики фиксируют спад новых случаев болезни. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что меньше, чем сутками ранее.


карантин ресторан бизнес данные Опендатабот
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