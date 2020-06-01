Бизнес выходит из карантина: уже открылись 73% ресторанов
Украинский бизнес начинает выходить из карантина - заработали около 73% ресторанов из числа тех, кто работал до карантина.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.
Отмечается, что за последнюю неделю количество новозарегистрированных ФОПов достигла докарантинних показателей - в Украине зарегистрировались 5328 предпринимателей.
Количество новозарегистрированных компаний также начало расти - за последнюю неделю зарегистрировалось 897 новых компаний (до карантина регистрировалось около 1000 компаний в неделю).
В то же время, обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро - сейчас они вернулись только к показателю в 56%.
Напомним, медики фиксируют спад новых случаев болезни. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что меньше, чем сутками ранее.
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