Бизнес выходит из карантина: уже открылись 73% ресторанов

Количество вакансий увеличилось более чем на 30%

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Количество вакансий увеличилось более чем на 30%

Украинский бизнес начинает выходить из карантина - заработали около 73% ресторанов из числа тех, кто работал до карантина.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Отмечается, что за последнюю неделю количество новозарегистрированных ФОПов достигла докарантинних показателей - в Украине зарегистрировались 5328 предпринимателей.

Количество новозарегистрированных компаний также начало расти - за последнюю неделю зарегистрировалось 897 новых компаний (до карантина регистрировалось около 1000 компаний в неделю).

В то же время, обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро - сейчас они вернулись только к показателю в 56%.

Напомним, медики фиксируют спад новых случаев болезни. За прошедшие сутки заразились 340 человек, что меньше, чем сутками ранее.