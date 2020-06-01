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01 июня 2020, 13:39 5

В Киеве новая вспышка коронавируса: на карантин закрыли женский монастырь

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01 июня 2020, 13:39 5
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В монастыре осуществляют дезинфекцию
Фото: из открытых источников
В монастыре осуществляют дезинфекцию

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре зафиксировали вспышку коронавирус. Заболело 26 монахинь.

Об этом он сообщил во время брифинга, информирует RegioNews.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Подольском районе — 23, Деснянском — 9 и в Дарницком 8 случаев. Такое количество больных в Подольском районе обусловлена вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус на последние несколько дней обнаружили всего в 26 монахинь, из них за минувшие сутки в 22”, — отметил Кличко.

По его словам, в течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля", - обратился к жителям столицы мэр.

Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано 3 043 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 58 случаев - за последние сутки.

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коронавирус карантин мэр пандемия церковь Виталий Кличко
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