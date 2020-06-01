В Киеве новая вспышка коронавируса: на карантин закрыли женский монастырь
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре зафиксировали вспышку коронавирус. Заболело 26 монахинь.
Об этом он сообщил во время брифинга, информирует RegioNews.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Подольском районе — 23, Деснянском — 9 и в Дарницком 8 случаев. Такое количество больных в Подольском районе обусловлена вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус на последние несколько дней обнаружили всего в 26 монахинь, из них за минувшие сутки в 22”, — отметил Кличко.
По его словам, в течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.
"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля", - обратился к жителям столицы мэр.
Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано 3 043 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 58 случаев - за последние сутки.
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