Запуск городской электрички в Киеве перенесли более чем на неделю

До 7 июня будут продолжаться ремонтные работы

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До 7 июня будут продолжаться ремонтные работы

Окончание ремонта электропоездов городской электрички Киева планируют завершить лишь к 7 июню, поэтому запуск данного транспортного сообщения решили отложить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киевпастранс".

Отмечается, что в связи с приостановкой работы моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця" на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня.

О дате возобновления движения городской электрички в Киеве будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях. Первые поезда уже начали курсировать по стране.