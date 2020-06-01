Запуск городской электрички в Киеве перенесли более чем на неделю
Окончание ремонта электропоездов городской электрички Киева планируют завершить лишь к 7 июню, поэтому запуск данного транспортного сообщения решили отложить.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киевпастранс".
Отмечается, что в связи с приостановкой работы моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця" на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.
Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня.
О дате возобновления движения городской электрички в Киеве будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях. Первые поезда уже начали курсировать по стране.
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