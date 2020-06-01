13:21  01 июня
Стал известен состав Нацсовета по антикоррупционной политике
13:39  01 июня
В Киеве новая вспышка коронавируса: на карантин закрыли женский монастырь
09:42  01 июня
Коронавирус в Украине: медики фиксируют спад новых случаев болезни
UA | RU
UA | RU
01 июня 2020, 10:02 4

Запуск городской электрички в Киеве перенесли более чем на неделю

Читайте також
українською мовою
01 июня 2020, 10:02 4
Читайте також українською мовою
До 7 июня будут продолжаться ремонтные работы
Фото: из открытых источников
До 7 июня будут продолжаться ремонтные работы

Окончание ремонта электропоездов городской электрички Киева планируют завершить лишь к 7 июню, поэтому запуск данного транспортного сообщения решили отложить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киевпастранс".

Отмечается, что в связи с приостановкой работы моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця" на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня.

О дате возобновления движения городской электрички в Киеве будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях. Первые поезда уже начали курсировать по стране.


поезд электронный билет транспорт Киев Киевпастранс
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
31 мая 2020, 18:52
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »