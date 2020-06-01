Полиция открыла сразу два дела по факту смерти матери с младенцем в Харькове

Смерть женщины классифицируют как самоубийство, ребенка – умышленное убийство

Смерть женщины классифицируют как самоубийство, ребенка – умышленное убийство

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка, тела которых были найдены 1 июня примерно в 6:15 во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, пишет RegioNews.

Установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже", — рассказали в полиции.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (убийство) с пометкой "самоубийство".

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Напомним, сегодня утром, 1 июня, стало известно о том, что из окна высотки в элитном районе Харькова выпали мать с младенцем.