Полиция открыла сразу два дела по факту смерти матери с младенцем в Харькове
В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка, тела которых были найдены 1 июня примерно в 6:15 во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, пишет RegioNews.
Установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже", — рассказали в полиции.
По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).
По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (убийство) с пометкой "самоубийство".
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Напомним, сегодня утром, 1 июня, стало известно о том, что из окна высотки в элитном районе Харькова выпали мать с младенцем.
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