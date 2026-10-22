В Украину вернули тела 252 погибших украинцев

Фото: Координационный штаб

В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

В дальнейшем следователи вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Возвращение тел удалось реализовать благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Омбудсмана, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп подверг критике подход Владимира Зеленского к завершению войны и заявил, что Украина могла раньше договориться о более выгодных условиях мира. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказали Киеву значительную помощь, однако, по его словам, ничего не получили.

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