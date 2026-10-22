01:35  22 октября
Внучка известной украинской актрисы стала артиллеристкой
01:55  22 октября
Шоумен Дядя Жора признался, на чем он зарабатывает во время войны
09:58  22 октября
Такси за 1325 грн и толпы на остановках: в Киеве транспортный коллапс
UA | RU
UA | RU
22 октября 2026, 13:23

В Украину вернули тела 252 погибших украинцев

22 октября 2026, 13:23
Читайте також українською мовою
Фото: Координационный штаб
Читайте також
українською мовою

В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

В дальнейшем следователи вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Возвращение тел удалось реализовать благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Омбудсмана, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп подверг критике подход Владимира Зеленского к завершению войны и заявил, что Украина могла раньше договориться о более выгодных условиях мира. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказали Киеву значительную помощь, однако, по его словам, ничего не получили.

Читайте на также: Трамп сближается с Путиным, Европа колеблется: что делать Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война погибшие Тело тела погибших
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
На Прикарпатье мужчина зарабатывал на нелегальном оружии
22 октября 2026, 14:35
Территории в обмен на хаос: чего на самом деле добивается Путин
22 октября 2026, 14:17
Удар по рынку в Лозовой на Харьковщине: количество пострадавших выросло до 34
22 октября 2026, 13:58
Враг ударил по частному сектору в Днепре: возникли пожары
22 октября 2026, 13:47
Изнуряющий скроллинг: как уберечь себя от избытка новостей
22 октября 2026, 13:45
Спорт как реабилитация: на Прикарпатье полицейские соревновались за первенство по плаванию
22 октября 2026, 12:57
Россияне ударили по рынку в Харьковской области: двое погибших и 17 пострадавших
22 октября 2026, 12:49
Бесплатная земля и скидки на коммуналку: какие льготы для УБД действительно действуют
22 октября 2026, 12:26
Осколок застрял в шее школьницы: на Тернопольщине российский дрон ранил двух девушек
22 октября 2026, 12:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »