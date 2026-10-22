Фото: ОВА

Число пострадавших в результате российского удара по рынку в Лозовой на Харьковщине возросло до 34 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате атаки погибли две женщины в возрасте 50 и 60 лет.

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте обстрела продолжаются спасательные работы.

По информации ГСЧС, в результате вражеского удара возник пожар в домах магазина, повреждены другие торговые объекты, многоквартирный и частный жилые дома, легковые автомобили.

Напомним, днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.