Удар по рынку в Лозовой на Харьковщине: количество пострадавших выросло до 34
Число пострадавших в результате российского удара по рынку в Лозовой на Харьковщине возросло до 34 человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате атаки погибли две женщины в возрасте 50 и 60 лет.
Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте обстрела продолжаются спасательные работы.
По информации ГСЧС, в результате вражеского удара возник пожар в домах магазина, повреждены другие торговые объекты, многоквартирный и частный жилые дома, легковые автомобили.
Напомним, днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.
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