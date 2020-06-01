В центре Харькова посреди улицы обнаружили мертвых мать и ребенка
Погибшей девочке не было и года
Погибшей девочке не было и года
Мать с грудным ребенком обнаружили мертвыми посреди улицы в престижном квартале Харькова
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Город Х.
По сообщениям соцсетей, женщина с ребенком выбросилась из окна 16-го этажа элитного дома.
Женщина со всеми хорошо общалась. Никакими психологическими расстройствами не страдала", - отметили жильцы дома.
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел утром сегодня, 1 июня на улице Культуры, 22-В.
На месте событий сейчас работает полиция.
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