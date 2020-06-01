В центре Харькова посреди улицы обнаружили мертвых мать и ребенка

Погибшей девочке не было и года

Погибшей девочке не было и года

Мать с грудным ребенком обнаружили мертвыми посреди улицы в престижном квартале Харькова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Город Х. По сообщениям соцсетей, женщина с ребенком выбросилась из окна 16-го этажа элитного дома. Женщина со всеми хорошо общалась. Никакими психологическими расстройствами не страдала", - отметили жильцы дома. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел утром сегодня, 1 июня на улице Культуры, 22-В. На месте событий сейчас работает полиция. Напомним, 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову

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