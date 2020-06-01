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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июня 2020, 10:26 30

В центре Харькова посреди улицы обнаружили мертвых мать и ребенка

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01 июня 2020, 10:26 30
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Погибшей девочке не было и года
Погибшей девочке не было и года

Мать с грудным ребенком обнаружили мертвыми посреди улицы в престижном квартале Харькова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Город Х.

По сообщениям соцсетей, женщина с ребенком выбросилась из окна 16-го этажа элитного дома.

Женщина со всеми хорошо общалась. Никакими психологическими расстройствами не страдала", - отметили жильцы дома.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел утром сегодня, 1 июня на улице Культуры, 22-В.

На месте событий сейчас работает полиция.

Напомним, 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову


Харьков самоубийство дети квартира полиция
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