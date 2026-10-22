Изнуряющий скроллинг: как уберечь себя от избытка новостей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Зашли почитать новости на несколько минут, а незаметно прошел час – и тревоги стало еще больше? Постоянное обновление ленты часто создает иллюзию контроля над ситуацией.

Об этом рассказывает психологи Львовской областной ячейки ОО "Захист Держави" Любовь Гриник, передает RegioNews.

По ее словам, вместо ощущения безопасности избыток информации может только усиливать эмоциональное напряжение.

Как распознать, что новостей стало слишком много, вовремя остановиться и вернуть себе внутреннее спокойствие?

Смотрите видео и узнайте, как сохранять информационный баланс и заботиться о своем психологическом состоянии.

Напомним, ранее психолог ОО "Захист Держави" объяснила, как можно устанавливать собственные границы в общении. Важно четко сказать, что именно вам не подходит, и определить, что вы будете делать в такой ситуации.