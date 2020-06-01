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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 12:15 20

Поліція відкрила одразу дві справи за фактом смерті матері з немовлям в Харкові

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01 червня 2020, 12:15 20
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Смерть жінки класифікують як самогубство, дитини – умисне вбивство
Смерть жінки класифікують як самогубство, дитини – умисне вбивство

У Харкові поліція встановлює обставини загибелі жінки і дитини, тіла яких були знайдені 1 червня приблизно о 6:15 у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Харківської області, пише RegioNews.

Встановлено, що 42-річна жінка з шестимісячним сином і 53-річним чоловіком жила в будинку на 19 поверсі", — розповіли в поліції.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство).

За фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (вбивство) з позначкою "самогубство".

Поліцейські провели огляд місця події і вилучили речові докази.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 1 червня, стало відомо про те, що з вікна висотки в елітному районі Харкова випали мати з немовлям.


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