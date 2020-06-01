Стало известно, кто возглавит полицию Винницкой области вместо Педоса

Ранее Александр Солдатов занимал должность заместителя начальника ГУНП – начальника следственного управления

Фото: Нацполиция

Ранее Александр Солдатов занимал должность заместителя начальника ГУНП – начальника следственного управления

Временно исполняющим обязанности начальника полиции Винницкой области назначен Александр Солдатов в связи с отстранением от исполнения обязанностей начальника Главного управления Нацполіції Винницкой области Юрия Педоса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NaПарижі.

В связи с отстранением Юрия Педоса с должности начальника ГУНП в Винницкой области, а также увольнения начальника уголовной полиции и руководителя оперативной службы, обязанности руководителя полиции области временно будет исполнять Александр Солдатов", - рассказали в областном главке.

Известно, что год назад Александр Солдатов занимал должности начальника отдела и заместителя начальника следственного управления, затем стал заместителем начальника ГУНП – начальником следственного управления.

Ранее сообщалось, на Винниччине отстранили от службы начальника полиции Педоса.

Сам Педос попал в об'єктив СМИ во время скандала с участием киевских журналистов из проекта "Стоп коррупции" - он на них написал заявление в прокуратуру.