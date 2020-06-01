Стало известно, кто возглавит полицию Винницкой области вместо Педоса
Временно исполняющим обязанности начальника полиции Винницкой области назначен Александр Солдатов в связи с отстранением от исполнения обязанностей начальника Главного управления Нацполіції Винницкой области Юрия Педоса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NaПарижі.
В связи с отстранением Юрия Педоса с должности начальника ГУНП в Винницкой области, а также увольнения начальника уголовной полиции и руководителя оперативной службы, обязанности руководителя полиции области временно будет исполнять Александр Солдатов", - рассказали в областном главке.
Известно, что год назад Александр Солдатов занимал должности начальника отдела и заместителя начальника следственного управления, затем стал заместителем начальника ГУНП – начальником следственного управления.
Ранее сообщалось, на Винниччине отстранили от службы начальника полиции Педоса.
Сам Педос попал в об'єктив СМИ во время скандала с участием киевских журналистов из проекта "Стоп коррупции" - он на них написал заявление в прокуратуру.
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